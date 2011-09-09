У Білорусі з сьогоднішнього дня цукор подорожчав на 20%

Мінськ. Гранична максимальна роздрібна ціна на розфасований у споживчу упаковку цукор-пісок в Білорусі з сьогоднішнього дня підвищена на 20% - до 6000 білоруських рублів за 1 кілограм (що становить трохи більше 9,1 грн за курсом Нацбанку РБ: 1 грн = 655 біл. руб.). Про це йдеться у постанові Міністерства економіки РБ (від 5 вересня № 145), розміщеному на Національному правовому порталі Білорусі.

Крім того, майже на 20% підвищується ціна на цукор ваговій, упакований в мішки від 25 до 50 кг, - до 5500 рублів (раніше - 4600 біл. руб.)».

Роздрібні ціни на цукор-пісок білий без добавок формуються постачальниками з урахуванням кон'юнктури ринку, але не вище встановлених граничних максимальних роздрібних цін.

Постанова набирає чинності 9 вересня ц.р.

Довідка УНІАН. У Білорусі це вже четверте підвищення ціни на цукор у поточному році: у січні та лютому він подорожчав на 10%, у травні - майже на 40%.

За перший тиждень переробки на цукрових заводах Білорусі перероблено 148,6 тис. тонн цукрових буряків нового врожаю, що на 16,8% більше, ніж у 2010 році. За сезон 2011 року планується отримати близько 510 тисяч тонн цукру, що на 100 тис. тонн більше, ніж у минулому сезоні.