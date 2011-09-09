У Тернопільській області в серпні найбільше подорожчало м'ясо, подешевшали - овочі

У Тернопільській області в серпні 2011 року найбільше подорожчало м`ясо, подешевшали - овочі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку регіону в серпні ц.р. в порівнянні з липнем м`ясо і м`ясопродукти зросли в ціні на 2,3%, масло - на 1,8%, масло - на 1,6%, хліб - на 0,1%.

У той же час, на 21,2% подешевшали овочі, у т.ч. буряк - на 40,8%, морква - на 39,1%, цибуля - на 35,6%, огірки - на 31%, картопля - на 28,8%, капуста на - на 27,1%.

Крім того, на 12,9% подешевшали фрукти, на 0,7% - молоко, сир і яйця, на 0,4% - риба і рибопродукти.

Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби на 0,8% в серпні ц.р. пов`язане з подорожчанням алкогольних напоїв на 2,2%.

Також повідомляється, що ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Тернопільській області у серпні п.р. зросли на 0,3% порівняно з липнем.

У сфері охорони здоров`я ціни знизилися на 0,1%, насамперед, за рахунок здешевлення фармацевтичної продукції на 0,4%.

За інформацією облстату, в серпні ц.р. в регіоні на 0,3% і 0,1% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку, поточне утримання житла і ціни в транспорті.

Довідка УНІАН. У серпні 2011 р. індекс споживчих цін у Тернопільській області порівняно з липнем 2011 року становитиме 99,3%, з початку року - 104,2%.