У Хмельницькому відкрилася 27-а виставка «Агро-Поділля 2011»

Сьогодні у Хмельницькому відкрилася щорічна 27-а обласна сільськогосподарська виставка «Агро-Поділля 2011».

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці представлено продукцію кращих виробників сільського господарства, підприємств харчової промисловості Хмельниччини та сільськогосподарського машинобудування.

Також на виставці широко представлене надбання з досвіду роботи харчової та переробної промисловості, галузей скотарства, свинарства, птахівництва, рибництва, бджільництва, науково-методичні доробки навчальних закладів, наукових установ.

“Хлібороби області не зважаючи на всі труднощі, які їх супроводжували, досягли вагомих досягнень у виробництві сільськогосподарської продукції. За сумою всіх показників розвитку Агропромислового комплексу України є за перше півріччя цього року Хмельницька область посіла 1 місце в Україні”, - наголосив голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА.

Він зауважив, що агроформування області повністю завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур, валове виробництво яких, за оперативними даними, становить понад 1,5 млн. тонн. Середня урожайність – 42 центнери з кожного гектара, що є найвищим показником у державі.

У виставці беруть участь представники восьми областей України.