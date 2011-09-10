У неділю в Україні утримається суха і тепла погода

11 вересня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується суха погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, протягом доби переважатиме північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 13-18°; вдень 18-23°, на Закарпатті та Одещині до 28°; в Карпатах вночі 5-7°, вдень 16-18°.

У Києві та області - без опадів. Температура по області вночі 7-12°, вдень 18-23°. По м. Києву температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

10 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 20-22°, в районі Одеси 18°, біля Генічеська 19°; у Дніпрі біля Києва 19°.