У Житомирі в день міста відкрився новий ринок з цінами нижчими за ринкові

У суботу, 10 вересня, в Житомирі, в рамках святкування Дня міста, на території ТРК «Глобал UA» відкрився новий ринок більш як на 200 торговельних місць з продажу продукції сільського господарства і харчової промисловості за цінами нижчими за ринкові.

Як передає кореспондент УНІАН, у новому ярмарку взяли участь виробники сільгосппродукції з 19 районів області, а також переробні підприємства Житомира. Вони запропонували гостям близько 16 тонн картоплі та інших овочів, фруктів, майже 2 тонни м'яса, 800 кг молочної продукції, 600 кг риби. Крім того, на ярмарку продавалися за цінами виробників борошно, хлібобулочна продукція, зерно, крупи, розсада кущів, дерев.

На ринку також було презентовано мед та інші продукти бджільництва. Бджолярі з 12 районів Житомирщини представили свою продукцію в імпровізованому "Медовому домі".

Як зазначив на ярмарку начальник головного управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації Микола ДІДКІВСКИЙ, "ярмарок не випадково почав свою роботу в день міста Житомира, і тепер такі ярмарки сільгосппродукції в ТРК «Глобал UA» стануть регулярними". Він повідомив також, що в ярмарку взяли участь декілька тисяч мешканців Житомира.