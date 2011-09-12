В аграріїв, які збирають зерна менш як 25 ц з 1 га, потрібно забирати землю - Ядуха

Губернатор Хмельницької області Василь ЯДУХА вважає, що у аграріїв регіону, які вирощують зерна менш як 25 центнерів з 1 гектара, землю потрібно вилучати і передавати іншим, ефективним господарям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час щорічної 27-ої обласної сільськогосподарської виставки “Агро-Поділля 2011” у суботу, 10 вересня.

“Завдання обласної держадміністрації полягає в тому, що ті аграрії, які знущаються із землі, повинні її віддати тим хліборобам, які обробляють землю і зацікавлені в урожаях. І таку політику обов`язково вестиме обласна влада”, - зазначив чиновник.

Разом з тим, В.Ядуха навів приклади високих результатів, яких цього року досягли окремі господарства. Зокрема, за його словами, в ТОВ ІВК «Рідний край» (Білогірській район) валовий збір всіх ранніх зернових культур досягнув більш як 13 тис. тонн при середній врожайності близько 70 ц/га, в ТОВ «Агро-стар 2006» (Старокостянтинівській район) середня врожайність ранніх зернових культур становить 69,4 ц/га, у ПП «Україна-агро 2С» (Чемеровецький район) – 66,8 ц/га.

В.Ядуха додав, що після закінчення всього комплексу збиральних робіт аграрії області вперше за останні 20 років сподіваються одержати валовий збір зерна на рівні більш як 2 млн. 300 тис. тонн.