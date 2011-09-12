У Харківській області подорожчали м'ясо і молоко, подешевшали – овочі

У Харківській області в серпні 2011 р. найбільше подорожчали м'ясо, м'ясопродукти і молоко, подешевшали – овочі.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики в Харківській області.

На споживчому ринку області в серпні продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали в цілому на 0,1%. Хліб і хлібопродукти подорожчали на 0,3%, м'ясо і м'ясопродукти – на 4%, риба і продукти з риби – на 0,1%, молоко – на 3,7%, сири – 1,2%, масло вершкове – на 3,7%, олія соняшникова – на 3%, цукор – на 0,3%. При цьому подешевшали інші круп'яні вироби – на 1,3%, яйця – на 0,3%, фрукти – на 2,4%, овочі – на 25,8%. Алкогольні напої і тютюнові вироби подешевшали в цілому на 0,1%.

Одяг і взуття в цілому подорожчали на 0,2% (при цьому одяг подорожчав – на 0,4%, взуття подешевшало на 0,1%). Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшилися на 0,1% (за рахунок подорожчання ремонту і утримання житла). Предмети домашнього споживання, побутова техніка і поточне утримання житла подорожчали на 0,6% через подорожчання меблів, постільної білизни та металевого посуду.

Послуги у сфері охорони здоров'я подорожчали на 0,8% (через подорожчання фармацевтичної продукції та консультаційних послуг). Транспорт подорожчав на 1,2% (при цьому бензин подешевшав на 0,1%). Ціни на зв'язок залишилися на колишньому рівні, у сфері освіти – збільшилися на 0,1%. Послуги ресторанів і готелів подорожчали на 0,3%, різні товари і послуги - на 0,1%.

Ціни у сфері відпочинку і культури знизилися на 0,4% (через здешевлення аудіотехніки, фото- і комп'ютерного обладнання).

Довідка УНІАН. У серпні індекс споживчих цін у Харківській області становив 100,2%.