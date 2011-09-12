У Запорізькій області в серпні фрукти та овочі подешевшали на 7-44%

У Запорізькій області в серпні ціни на продукцію тваринництва зросли на 3,1% - 20,1%, а на фрукти та овочі - знизилися на 7,2% - 44,2%.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні статистики в Запорізькій області, в цілому впродовж серпня 2011 продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,7%.

«Найбільше подорожчали: сало (на 20,1%), гриби (13,3%) і свинина (на 11,1%). Також зросли ціни на тваринні жири (на 10,1%), рибу (на 6,3%), яловичину (на 5,3%) і яйця (на 4,9%). Водночас, істотно подешевшала продукція рослинництва, зокрема, помідори (на 44,2%), ріпчаста цибуля (на 28,6%), картопля (на 22,7%), капуста (на 21,4%), а також буряк (на 17,3%), морква (12,8%) і перець (на 10,3%)», - повідомили в головному управлінні статистики в Запорізькій області.