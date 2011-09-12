У Кіровоградській області в серпні найбільше подорожчали яйця

У Кіровоградській області в серпні 2011 року найбільше подорожчали яйця (на 9,5%), подешевшали овочі (на 25,3%), у тому числі помідори (на 40,6%), морква (на 37,3%), картопля (на 31,8%), цибуля (на 30,2%), буряк (на 30%), перець (на 24,5%), капуста (на 21,7%).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Кіровоградській області.

Загалом, в серпні 2011 року, порівняно з попереднім місяцем, в області на 1,4-9,5% подорожчали масло, хліб, сир, соняшникова олія, безалкогольні напої, шоколад, м`ясо та м`ясопродукти, молоко, рослинні жири. Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,7%.

На 1,5-7,9% подешевшали цукор, джем, повидло, мед, продукти переробки зернових, фрукти.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 1,2%, у тому числі вартість водопостачання - на 2,2%, твердого палива - на 4,4%, каналізації - на 6,9%, проживання в гуртожитку - на 11,6%, скрапленого газу - на 22%.

У сфері транспорту ціни зросли на 0,2% за рахунок подорожчання вартості перевезень автомобільним пасажирським транспортом на 0,1%, паливно-мастильних матеріалів на 0,3%.

Індекс цін в Кіровоградській області в серпні 2011 року, порівняно з попереднім місяцем, склав 99,6%, з початку року - 103,3%.