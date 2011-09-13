У Львові проходить міжнародна наукова конференція, присвячена дріжджам

У Львові 12 вересня розпочала роботу міжнародна наукова конференція, присвячена дріжджам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, конференція організована Львівським інститут біології клітин, її учасниками будуть представники майже всіх країн світу «від Японії - до Італії».

Головною темою конференції, яка завершить свою роботу 14 вересня, буде вивчення молекулярно-генетичних і біохімічних механізмів гомеостазу органел, регуляції метаболізму дріжджів, створення нових біотехнологічних процесів і продуктів на основі цих мікроорганізмів, а також дослідження молекулярних механізмів регуляції сигналізування, проліферації, диференціації та апоптозу у нормальних і пухлинних клітин тварин і людини.