У Херсонській області заборонили продаж дикорослих грибів

У Херсонській області заборонено продаж дикорослих грибів на ринках приватними особами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської облдержадміністрації, проблема отруєнь дикорослими грибами обговорювалася на засіданні обласної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Зокрема, заборона введена постановами головних державних санітарних лікарів СЕС районів і міст області й пов`язана з тим, що профілактичні заходи не дають позитивного результату.

За рішенням комісії, на території області вздовж автодоріг, які проходять вздовж лісів, будуть встановлені застережні стенди з написом «Дикорослі гриби – небезпечні для здоров`я», застережлива інформація розміщуватиметься в регіональних ЗМІ. Також, в області проводитимуться регулярні перевірки щодо реалізації приватним особами свіжих грибів без спеціальних дозволів.

За інформацією УМНС у Херсонській області, 7 вересня в області зареєстровано перший цього року випадок отруєння грибами в Каланчакському районі – постраждалий вживав консервовані гриби власного виготовлення.

У 2010 році було зареєстровано 33 випадки отруєнь дикорослими грибами, в яких постраждало 56 осіб (зокрема 10 дітей), померло – 6 чоловік.