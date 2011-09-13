У Вінницькій області в серпні найбільше подешевшали овочі та фрукти

У Вінницькій області в серпні порівняно з липнем найбільше подешевшали овочі та фрукти, подорожчали - тваринні жири.

Про це повідомляє головне управління статистики у Вінницькій області.

Величина індексу споживчих цін по області в серпні до липня 2011 р. становила 99,6%, до грудня попереднього року - 103,1%.

На споживчому ринку області в серпні по відношенню до липня 2011 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 0,7%.

Найбільше (на 23,5%) подешевшали овочі, серед яких капуста, - на 39,9%, огірки, помідори, перець - на 26,6%, морква, буряк, цибуля і гриби - на 21,2%. Окрім того, картопля подешевшала на 31,6%.

Фрукти в цілому знизилися в ціні на 8,6%, серед яких яблука подешевшали на 18,2%, кісточкові - на 14,2%, банани - на 11,4%, цитрусові - на 2,7%.

Разом з тим, їстівні тваринні жири подорожчали на 3,9%, олія соняшникова - на 2,8%, хліб - на 2%, м`ясо і м`ясопродукти - на 1,7% (у т.ч. яловичина - на 1,1%, свинина - на 1,9%, м`ясо птиці - на 2,1%), кондитерські вироби з борошна - на 1,6%, яйця і масло вершкове - на 1,5%, сири - на 0,6%.

Алкогольні напої й тютюнові вироби подорожчали на 0,4%, у т.ч. алкогольні напої подорожчали на 1,5%, тютюнові вироби подешевшали на 0,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 0,6%, в основному, за рахунок зменшення плати за проживання в гуртожитках на 17,8%, а також зниження вартості одного балона газу для побутових потреб населення на 10%.

У сфері охорони здоров`я ціни зросли на 0,2%, у т.ч. фармацевтична продукція подорожчала на 0,3%.

Зростання цін на транспорт на 0,1% відбулося в основному за рахунок підвищення вартості бензину на 0,1%.