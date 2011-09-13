Київрада скасувала рішення про заборону продажу алкоголю і тютюну в кіосках площею менше 40 кв. м

Київрада скасувала своє попереднє рішення від 23 грудня 2010 року про заборону продажу алкогольних і тютюнових виробів у тимчасових спорудах загальною площею менше 40 квадратних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Київради сьогодні це рішення підтримали 84 із 96 зареєстрованих у залі депутатів.

Рішення прийнято у зв’язку із протестом заступника прокурора міста Києва на рішення Київради 2010 року.

У протесті, зокрема, визначається, що господарська діяльність з виробництва і торгівлі алкогольними і тютюновими виробами підлягає ліцензуванню, зокрема, ліцензійні умови для провадження роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами визначено діючим законодавством України, а саме - встановлено, що місцем реалізації тютюнових виробів є торгове приміщення без обмеження площі, а для алкогольних напоїв – приміщення з торговельною площею не менше 20 квадратних метрів.

У зв’язку із зазначеним прокуратура вимагала скасувати прийняте Київрадою рішення.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року Київрада ухвалила рішення, яким заборонила з квітня 2011 року продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива й сигарет у МАФах площею менше 40 кв. метрів.

Прокуратура столиці 4 квітня цього року опротестувала п. 2 та п. 3 цього рішення Київради.