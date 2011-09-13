Завтра невеликі дощі очікуються лише на крайньому сході України та у західних областях

Завтра в Україні опади не очікуються, лише на крайньому сході вночі подекуди невеликий дощ, а в західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті місцями 28-31°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

У Київській області у середу - без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 19-22°, в районі Одеси 16°; у Дніпрі біля Києва 18°.