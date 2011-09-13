Сбербанк Росії надасть "Білоруськалію" 1 млрд. доларів кредиту

Мінськ. Сбербанк Росії виділить "Білоруськалію" 1 млрд. доларів кредиту без вимоги застави акцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це заступник прем`єр-міністра Білорусі Сергій РУМАС повідомив в ефірі Першого каналу Білоруського телебачення.

«Угоди з Ощадбанком Росії про залучення ВАТ "Білоруськалій" кредитних ресурсів в 1 млрд. доларів США досягнуто 12 вересня з метою стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку", - заявив С.РУМАС.

При цьому, підкреслив віце-прем`єр, відповідно до домовленостей надання в заставу акцій "Білоруськалію" в якості забезпечення повернення кредиту не передбачається.

Довідка УНІАН. 5 серпня в Сочі глава Ощадбанку Росії Герман ГРЕФ на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ заявив, що Ощадбанк Росії і Deutsche Bank нададуть ВАТ "Білоруськалій" кредит на 2 млрд. дол. під забезпечення у вигляді експортних контрактів і застави в 35% акцій білоруського підприємства.

18 серпня гендиректор "Білоруськалію" Валерій КІРІЄНКО заявив, що Білорусь відмовляється від кредиту на 2 млрд. доларів "Білоруськалію" на умовах Ощадбанку Росії і "Дойче Банку".

ВАТ «Білоруськалій» - один з найбільших у світі і найбільший на території СНД виробник і постачальник калійних мінеральних добрив. Сьогодні в Солігорську випускається кожна шоста тонна калійних добрив на земній кулі. Продукція ВАТ «Білоруськалій» поставляється в Європу, Східну Азію, країни Середземномор`я, Південну Африку, Індію, Китай, Південну і Північну Америку - всього в більш ніж 50 країн.