Росія має намір експортувати 20 млн. тонн зерна у 2011 році

Віце-прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ заявив, що цього року РФ може поставити на експорт більш як 20 млн. тонн зерна.

Загальний урожай 2011 року, за його словами, на 2% вищий, ніж у 2009 році, і становить 74,1 млн. тонн, передає Zn.ua.

Нагадаємо, що після пожеж і засухи 2010 року Росія наклала заборону на експорт зерна.

Водночас в Україні, яка є для Росії головним конкурентом на світовому ринку зерна, за прогнозами вітчизняного Мінагрополітики, урожай у 2011 році становитиме 50 тонн зернових. При цьому на експорт планується спрямувати 25 млн. тонн і таким чином одержати до бюджету більш як 4 млрд. грн. у 2011/12 маркетинговому році.

Разом з тим, українські зернотрейдери скаржаться, що не можуть конкурувати з російськими компаніями, оскільки їх зерно мінімум на 30 дол./тонну дешевше з огляду на дію в Україні мита на експорт зерна.

Мита на експорт зернових були запроваджені з 1 липня 2011 року: на пшеницю у розмірі 9% від контрактної ціни (але не менш як 17 євро/т), кукурудзу – 12% (не менш як 20 євро/т), ячмінь – 14% (не менш як 23 євро/т). Держава побоювалася, що через дуже високі ціни у світі, з країни буде вивезено значну частину зерна. В результаті експорт з України практично припинився – в липні було зафіксовано падіння експорту зерна у 5 разів.