З 1 жовтня припинять вивезення з Тернополя сміття на Малашівське сміттєзвалище

З 1 жовтня буде припинено вивезення з Тернополя сміття на Малашівське сміттєзвалище, закрите для використання ще 1997 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міського голови Тернополя з питань житлово-комунального господарства Владислав СТЕМКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що міська влада вже має декілька варіантів, куди вивозити сміття.

«Наразі не буду називати конкретних населених пунктів. Але це паспортизовані полігони, вони мають всі необхідні дозволи і мають можливість приймати сміття з нашого міста. Так що можу запевнити – проблем із вивезенням сміття після 1 жовтня не буде», – сказав В.СТЕМКОВСЬКИЙ.

При цьому він не уточнив, на якій відстані від Тернополя розташовані сміттєзвалища.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі з 2009 року існує проблема з вивезенням та утилізацією сміття.

Конфлікт між міською владою Тернополя та громадою села Малашівці, поблизу якого знаходиться звалище, куди вивозиться сміття з міста, триває з 1 серпня 2009 року. Того дня жителі прилеглих сіл до Малашівського сміттєзвалища перекрили дорогу на звалище.

Тернопільська ОДА, міськрада і громади села Малашівці підписували меморандуми про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища.

Після закінчення термінів дії меморандумів жителі Малашівців знову перекривали дорогу на звалище.

Влітку 2011 року Тернопільські міська рада виділила кожному жителю Малашівців по 2 тис. грн. на оздоровлення, після чого термін угоди про вивезення сміття на полігон було продовжено до 1 жовтня.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться в 2-му поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.