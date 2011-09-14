У Херсоні перекрито канал реалізації великих партій контрафактних сигарет і алкоголю

У Херсоні співробітники СБУ і ДПА перекрили канал реалізації великих партій контрафактних тютюнових виробів і алкоголю.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Херсонській області, злочинна група у складі 6 підприємців реалізовувала через роздрібну торгову мережу великі партії тютюнових виробів виробництва Росії та Молдови, а також контрафактну лікеро-горілчану продукцію.

Під час обшуків у підпільному цеху з виготовлення горілки та коньяку, який розташовувався в двох трикімнатних квартирах, було вилучено майже тонну спиртної суміші невідомого походження й понад 200 пляшок продукції з наклеєними марками акцизного збору і фурнітурою з візуальними ознаками підробки. Також при обшуку було вилучено понад 4 тисяч пачок контрабандних сигарет.

За матеріалами СБУ Державною податковою інспекцією в Херсоні порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.