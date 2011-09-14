Завтра у Карпатах, на півночі та у центрі України очікуються невеликі дощі
Завтра у карпатському регіоні України, вночі та вранці у північних областях, а вдень і в центральній частині подекуди невеликі дощі, на решті території без опадів.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Украгідрометцентрі.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південній частині до 33°; у північних та більшості західних областей вночі 10-15°, вдень 18-23°.
У Київській області у четвер вночі та вранці окремі невеликі дощі, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.
У Києві завтра без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.
Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 19-22°; у Дніпрі біля Києва 18°.