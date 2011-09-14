Кабмін не виключає продовження квот на експорт зерна - Клюєв

Кабінет міністрів України на сьогоднішній день відзначає позитивну динаміку експорту зерна з України й не виключає, що дію квот із експорту зернових може бути продовжено до кінця маркетингового року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 14 вересня, заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на брифінгу.

«Судячи з усього, у нас йде достатньо позитивна динаміка», - сказав він.

При цьому А.КЛЮЄВ зазначив, що уряд, виходячи з останніх розрахунків, продовжує розглядати можливість продовження дії експортних квот на зерно до кінця маркетингового року.

Крім того, А.КЛЮЄВ зазначив, що не бачить підстав побоюватися негативного впливу на експорт зерна з України в результаті підтримки своїх експортерів зерна урядом Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що експортний потенціал зерна поточного року в Україні становить 24 млн. тонн.

При цьому він зазначив, що Україна, Росія та Казахстан з урахуванням їх експортного потенціалу зерна можуть зайняти чверть світового ринку.

Раніше перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Вадим КОПИЛОВ заявив, що уряд України веде переговори про продаж зерна Японії.

За даними міністра аграрної політики та продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА, експорт зерна з України в 2011-2012 маркетинговому році може становити до 23 млн. тонн.

Водночас, 13 вересня віце-прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ заявив, що цього року РФ може поставити на експорт понад 20 млн. тонн зерна. Загальний урожай 2011 року, за його словами, на 2% вище, ніж у 2009 році, і становить 74,1 млн. тонн.

Нагадаємо, що після пожеж і засухи 2010 року Росія наклала заборону на експорт зерна.

Разом із тим, українські зернотрейдери скаржаться, що не можуть конкурувати з російськими компаніями, оскільки їх зерно мінімум на 30 дол./тонна дешевше зважаючи на дію в Україні мит на експорт зерна.

Мита на експорт зернових було введено з 1 липня 2011 року: на пшеницю в розмірі 9% від контрактної ціни (але не менше 17 євро/т), кукурудзу – 12% (не менше 20 євро/т), ячмінь – 14% (не менше 23 євро/т).

Держава побоювалася, що через дуже високі ціни в світі, з країни буде вивезена значна частина зерна. В результаті, експорт із України практично припинився – в липні було зафіксовано падіння експорту зерна в 5 разів.