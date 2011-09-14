Донецька облрада виділяє гроші на очищення річок, щоб не допустити спалаху холери

Донецька обласна рада розпочала виділяти містам регіону гроші на очищення річок, щоб не допустити спалаху холери наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької облради Андрій ФЕДОРУК після проведення чергової сесії обласної ради.

«На цій сесії було виділено 2 млн. грн. на реконструкцію фільтрувальної станції у місті Макіївці, - сказав голова облради. - І так ми поступально рухатимемося по кожному району, по кожному місту для того, щоб оздоровлювати всі басейни річок. Щоб ці річки не перетворювалися на каналізаційні стоки».

А.ФЕДОРУК наголосив, що влада Донецької області виділяє регіонам кошти на очищення водоймищ від стоків, «щоб наступного року не допустити такої ситуації, яка була цього року щодо виникнення вогнищ холери в місті Маріуполі і на березі Азовського моря».

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області (у Маріуполі, Макіївці і Волноваському районі) минулого літа реєструвалися випадки захворювання населення холерою. Початок спалаху захворювання холерою було відмічено 29 травня, а повністю вогнище було ліквідоване, згідно з даними Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції, 2 вересня поточного року. Джерелом захворювання було названо морську і річкову воду, а також рибу, спійману, як правило, в руслі річок, що впадають в Азовське море.