Фінансування АПК у 2012 р. збільшиться більш ніж у 1,5 разу - Клюєв

Фінансування агропромислового комплексу України в 2012 році збільшиться більш ніж у 1,5 разу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив, представляючи на засіданні уряду проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і Основні напрями розвитку на 2013-2014 роки.

«У цілому фінансування галузі наступного року буде збільшено більш ніж у півтора рази, що дозволить сприяти зростанню сільськогосподарського виробництва і відновити частково втрачені позиції на зовнішніх ринках продовольства», - відзначив А.КЛЮЄВ.

За його словами, будівництво оптових ринків сільськогосподарської продукції, зерноскладів, реалізація проектів розвитку рослинництва - вся ця робота з розвитку інфраструктури аграрного сектора продовжиться і в 2012 році.

Зокрема, як відзначив перший віце-прем`єр, буде розпочато будівництво оптових ринків сільгосппродукції у Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Рівненській і ще у низці областей. Зерносклади і елеватори планують будувати наступного року у Херсонській, Одеській, Кіровоградській, Вінницькій і Київській областях.

Цінову стабільність на продовольчому ринку, за словами А.КЛЮЄВА, забезпечить формування державного Аграрного фонду. Останній, на його думку, створить також додаткові гарантії для сільгоспвиробників зі збуту їх продукції.

Перший віце-прем`єр відзначив продовження роботи з модернізації сільського господарства. За його словами, держава надаватиме фінансову допомогу із закупівлі нової сільськогосподарської техніки і устаткування.

Також, за словах А.КЛЮЄВА, істотна увага надаватиметься розвитку аграрної науки.