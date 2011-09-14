Президент видав указ про внесення змін до Положення про Мінагрополітики

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з метою оптимізації функцій Міністерства аграрної політики і продовольства України видав Указ про внесення змін до Положення про Міністерство аграрної політики і продовольства України.

Цей Указ № 915/2011 від 14 вересня оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, до Положення про Міністерство аграрної політики і продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 р. № 500, вносяться такі зміни: абзац третій пункту 3 після слів "(далі - галузі агропромислового виробництва)» доповнюється словами «інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу та сільськогосподарського машинобудування».

Таким чином, третій абзац пункту 3 "Основними завданнями Мінагрополітики України є формування та забезпечення реалізації:" виглядатиме таким чином: "державної політики у сферах сільського господарства, тваринництва, садівництва, насінництва, розсадництва, виноградарства, харчової та переробної промисловості (далі - галузі агропромислового виробництва), інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу і сільськогосподарського машинобудування, сільськогосподарської дорадчої діяльності ".

Також підпункт 4 пункту 4 після слів «агропромислового виробництва» доповнюється словами «розвиток сільськогосподарського машинобудування». Таким чином, у пункті 4 "Мінагрополітики України відповідно до покладених на нього завдань:" підпункт 4 слід читати: "вживає заходи, спрямовані на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва, розвиток сільськогосподарського машинобудування, енергозбереження, координацію інноваційних проектів".

Кабінет міністрів України у місячний термін має привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.