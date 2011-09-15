На Львівщині 14 осіб отруїлися під час святкування дня народження у кафе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 13-14 вересня до інфекційного відділення Стрийської міської лікарні з діагнозом «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 14 осіб (в тому числі семеро дітей 1998-2001 р.н.), які 12 вересня в кафе „Опал” святкували день народження. Всього на святі було 35 осіб.

Станом на 7.00 15 вересня госпіталізовані знаходяться в задовільному стані.

Фахівцями міської СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.