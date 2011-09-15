Вчора під час ДТП у Львові постраждало 14 осіб

За уточненими даними, учора в дорожньо-транспортної пригоди у Львові постраждало 14 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

Раніше повідомлялося про 12 травмованих.

Вранці 14 вересня у м. Львів водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes-709, який перевозив пасажирів за маршрутом "Давидів-Львів", не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок ДТП постраждало 14 осіб, яких госпіталізовано до лікарень.

За фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.