В Україні виробництво м'яса зросло на 5,6%, молока - знизилося на 2,2%

Виробництво м`яса за 8 місяців в Україні зросло на 5,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 р. - до 1 млн. 874,6 тис. тонн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво молока за цей період знизилося на 2,2% - до 7 млн. 696,6 тис. т.

За даними Держстату, при цьому виробництво яєць за звітний період зросло на 12,2% - до 12 млрд. 916,9 млн. шт.

Нагадаємо, як повідомляв Мінагропрод, у 2010 році виробництво м`яса всіх видів в Україні становило 2,05 млн. тонн, що на 10% вище за показник 2009 року. Яєць в 2010 році було вироблено 16,96 млрд. штук. Крім того, Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозувало збільшення виробництва молока цього року на 3-4% - до 11,5-11,7 млн. тонн.