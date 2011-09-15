У Вінниці двоє дворічних дітей отруїлися таблетками
12:19, 15 вересня 2011Агро
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У Вінниці до реанімаційного відділення госпіталізовані двоє дворічних дітей, які отруїлись таблетками «Дигоксин», що застосовуються при лікуванні хронічної серцевої недостатності, тахікардії та аритмії.
Про це повідомили УНІА у прес-службі УМНС у Вінницькій області.
Встановлено, що, залишившись без нагляду батьків, діти знайшли таблетки та вжили їх. Після цього діти були госпіталізовані в реанімаційне відділення вінницької обласної дитячої лікарні з діагнозом: медикаментозне отруєння. Одна дитина перебуває у тяжкому стані.
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