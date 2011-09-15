У Харкові почали працювати вуличні автомати з розливу молока

У Харкові почали працювати вуличні молокомати - автомати з розливу молока.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

Два таких автомати встановлені біля ринку на вулиці 23-го Серпня в районі Павлового Поля і біля супермаркету «Клас» на Олексіївці - одному з найбільших житлових масивів міста.

В.АЛЕКСЕЙЧУК зазначив, що програма установки молокоматів у Харкові і області тільки стартувала. Молоко в охолодженому вигляді в автомати поставляє сільгосппідприємство «Батьківщина» Богодухівського району. Молокомат вміщує 280 літрів молока. Коли його кількість зменшується до 50 літрів, автоматика подає сигнал, і запаси молока поповнюють. Поруч з молокоматом встановлений автомат з продажу тари, проте отримати молоко можна також в ємності споживача.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляв, що в Києві встановлять чеські автомати "Молокобар" з продажу свіжого непастеризованого молока, яке будуть продавати по 7 грн. за літр.