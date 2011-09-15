Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обурений зривом виконання його доручення щодо розмежування земель державної та комунальної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив, виступаючи сьогодні на засіданні Ради регіонів у Києві.

Він нагадав, що ще рік тому доручив уряду разом з керівниками обласних державних адміністрацій до червня 2012 року завершити роботу з розмежування земель державної та комунальної власності.

В результаті, за словами Президента, розмежовано менше 2% таких земель, зокрема, не розмежовано жодного гектара у значній кількості областей України.

«За це треба буде відповідати найближчим часом. Через те, що не було передбачено коштів у місцевих і державному бюджеті зірвано виконання цього доручення, Миколо Янович (АЗАРОВ – прем’єр-міністр України – УНІАН). Це, як кажуть, невеличкий привіт від мене всім: фінансистам, земельникам тощо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до учасників засідання.