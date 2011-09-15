«Данон-Юнімілк» інвестує у виробничі потужності в Україні близько 5,8 млн. євро

Сумарні інвестиції об`єднаної компанії «Данон-Юнімілк» у виробничі потужності заводів «Кремез» і «Галактон» у 2011 р. становитимуть близько 5,8 млн. євро.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій 50-річчю заводу «Галактон», заявив генеральний директор «Данон-Юнімілк» Даріо МАРКЕТТІ.

З них 60% вже інвестовано в модернізацію заводу «Галактон», решта коштів спрямовано на розвиток виробничих потужностей у Кременчуку.

Як додав він, з 1998 року, коли компанія «Данон» почала працювати в Україні, її інвестиції в українську економіку становили близько 45 млн. євро. «У найближчі 2 роки в планах компанії інвестувати ще близько 30 млн. євро, це без додаткових інвестицій, які ми вкладаємо в сільське господарство», - зазначив він.

«Об`єднання компаній «Данон» і «Юнімілк» викликало потужний потік інвестицій, спрямованих на підвищення стандартів якості і безпеки продукції заводів «Галактон» і «Кремез», розвиток існуючих потужностей, запуск новинок», зазначив Д.МАРКЕТТІ.

За його словами, після об`єднання «Данон» і «Юнімілк» спільна частка ринку об`єднаної компанії в Україні становить більш як 20%. Три заводи-виробникя, які входять у компанію, виробляють близько 150 тис. тонн продукції за рік, переробка молока — 5% ринку України.

В.о. гендиректора заводу «Галактон» Юрій ЛУЦКОВ зазначив, що інвестиції «Данон-Юнімілк» у розвиток виробничих потужностей «Галактону» були спрямовані як на придбання нових виробничих ліній, так і на модернізацію існуючого устаткування і впровадження енергозберігаючих технологій. «Це інвестиції у виробництво, в якість: установка нових ліній, модернізація існуючих. Наприклад, у 2011 р. запущено нову лінію з фасування сметани, яка дала змогу і збільшити потужність, і підвищити вимоги до якості продукції. Також - сучасна лінія для фасування стерилізованих продуктів, всі напевно знають стерилізовані вершки «Простоквашино». Ми також готуємо нові сюрпризи на цій лінії. Крім того, значні інвестиції йдуть на поліпшення якості, адже при навіть високих стандартах ми розуміємо, що стояти на місці не можна. Також планується виведення інноваційних продуктів, проводиться модернізація і закупівля нових молоковозів для того, щоб забезпечити і доставити молоко на завод з найоптимальнішими параметрами», - зазначив Ю.ЛУЦКОВ.

За його словами, сьогодні «Галактон» - це максимальні виробничі потужності за рік на рівні 200-250 тис. тонн, які залежать від набору продуктів, що виробляються, це більш як 100 найменувань продукції — від традиційного молока до сучасного дитячого харчування і сирних технологій. «Галактон» - це ті продукти, які є базовими, - молоко, кефір, ряжанка, сметана - продукти, які завод випускає впродовж усієї своєї історії. За останні роки після проведених модернізацій, удосконалення завод випускає продукцію під торговою маркою «Простоквашино» - також весь набір — від стерилізованого молока до сирків, кефірів. У преміум-сегменті випускається продукція «БіоБаланс» - це продукти для здорового способу життя й останнє на ринку — це бренд «Тёма» - дитяче харчування.

Очікується, що у 2011 р. «Галактон» переробить 76-80 тис. тонн молока і виробить 50 тис. тонн продукції, зазначив Ю.ЛУЦКОВ.

Довідка УНІАН. Група компаній «Данон» – світовий лідер з виробництва молочних продуктів. Компанія «Данон» працює в Україні з 1998 року як підприємство зі 100% іноземними інвестиціями. У 2006 році компанія «Данон» придбала молокозавод «Родич» у м. Херсон, який було модернізовано і тепер називається «Данон Дніпро».

У 2003 році ВАТ "Галактон" купив ВАТ "Кременчуцький міськмолокозавод". 21 червня 2010 р. компанії Danon і «Юнімілк» оголосили про підписання угоди про злиття молочного бізнесу. В результаті цього до числа українських активів «Данон-Юнімілк» увійшли 3 заводи - «Данон-Дніпро» (Херсон), «Галактон (Київ), «Кремез» (Кременчук).

Сьогодні компанія реалізує в Україні широкий спектр продуктів: «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «БиоБаланс», «Тёма», «Простоквашино», «Галактон».

Історія заводу «Галактон» починалася з 1961 р., коли було створено Київський молокозавод №2, у 1995 р. підприємство було перейменоване на «Галактон».