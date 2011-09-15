16-17 вересня у місті Зміїв Харківській області пройде Великий Слобожанський ярмарок

16-17 вересня у місті Зміїв Харківської області пройде 10-й Великий Слобожанський ярмарок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у ярмарку візьмуть участь представники усіх районів і міст Харківської області і сусідніх областей України, делегації з країн ближнього і далекого зарубіжжя. Всього у роботі ярмарку візьмуть участь близько 200 суб`єктів господарювання і майстрів народної творчості, більш як 25 творчих колективів районів і міст області.

Кожний район і місто представить на Великому Слобожанському ярмарку виробників продовольчої продукції і товарів народного споживання, сільгоспвиробників, підприємців, а також декоративно-художню експозицію, виконану з урахуванням традицій, історії, колориту району або міста. Окремими експозиціями ярмарку будуть містечко народної творчості, містечко обласної спілки споживчої кооперації, гостьова експозиція.

Ціни на продукти харчування на ярмарку будуть на 10-15% нижчими за середні ціни на ринках області.

Великий Слобожанський ярмарок розміститься в центрі Змієва на вулицях Гагаріна, Донецькій, площі Радянській.

16 вересня для відвідувачів ярмарку між станцією метро «Проспект Гагаріна» в Харкові і Слобожанським ярмарком (м. Зміїв) курсуватимуть спеціальні автобуси, позначені табличками «Слобожанський ярмарок».