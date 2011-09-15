В Україні реалізація с/х продукції за 8 місяців збільшилася на 3%

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами України власної виробленої продукції за січень-серпень 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшився на 3%, в тому числі продукції тваринництва - на 10%, а продукції рослинництва - скоротився на 2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень-серпень 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшилися на 25%, у тому числі продукції рослинництва - на 43%, тваринництва - на 7%.

У серпні порівняно з липнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції в Україні збільшилися на 1%, у тому числі продукції тваринництва - на 4%, а продукції рослинництва - знизилися на 1%.