Завтра у Києві відбудуться 10 с/г ярмарків. Продукція буде на 10-15% дешевше

17 вересня у Києві відбудуться 10 сільськогосподарських ярмарків, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, ярмарки пройдуть:

- у Голосіївському районі на просп. Академіка Глушкова, 31-А;

- у Дарницькому районі на просп. Григоренка, 32-Д;

- у Деснянському районі на вул. Маршала Жукова (в межах просп. Лісового та вул. Волкова);

- у Дніпровському районі на бул. А.Бучми;

- в Оболонському районі на вул. М.Майорова, 1-5;

- у Печерському районі на вул. П.Лумумби, 19-23/35;

- у Подільському районі на вул. Г.Світлицького, 25;

- у Святошинському районі на розі вул. М.Семашка, 21;

- у Солом’янському районі на вул. Стадіонній (у межах вулиць Урицького та Богданівської);

- у Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.

За даними моніторингу, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.