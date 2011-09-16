Зростання цін на м'ясо викликане підвищенням відпускних цін виробниками - Мінекономрозвитку

Зростання роздрібних цін на м`ясо і м`ясопродукти в липні і серпні на 3,3 і 2,8%, відповідно, викликане підвищенням відпускних цін виробниками продукції.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з приводу ситуації на споживчому ринку країни.

«В результаті підвищення відпускних цін сільськогосподарськими підприємствами прискорилося зростання цін на м`ясо і м`ясопродукти - 3,3% в серпні та 2,8% у липні», - говориться в коментарі.