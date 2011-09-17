Завтра в Україні збережеться суха, тепла погода

Завтра в Україні опади не очікуються, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 4-9°, на півдні країни та Закарпатті 9-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 18-23°, у південній частині та у західних областях 22-27°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.

У Київській області у неділю - без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 19-21°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 19-23°; у Дніпрі біля Києва 17°.