Для надходження інвестицій треба створити умови для довгострокової оренди землі - експерт

З метою надходження інвестицій в Україні необхідно створити умови для довгострокової оренди землі.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловив в коментарі інституту радник правління з питань сільського господарства банку Credit Agricole Вank, академік Академій аграрних наук Франції, Росії і України, екс-радник з аграрних питань при уряді України Жан-Жак ЕРВЕ.

«Інвестиції не прийдуть до України, якщо умови для інвесторів недостатньо стабільні і видимі. Тому я думаю, що щодо організації ринку не обов`язково зараз організувати продаж землі. Я думаю, що потрібно починати готувати умови для цього, однак дуже поволі йти до цього», - вважає експерт.

На його думку, питання купівлі-продажу землі для України зараз не пріоритетні. «Я вважаю, що зараз в Україні пріоритетні проекти – збільшення інфраструктури для виробництва, для торгівлі. Тому що тут Україна вимагає дуже великих інвестицій. І не треба вкладати величезну суму в землю, яка чекає тільки достатньо ефективних тракторів, комбайнів, елеваторів, сушарок», - вважає Ж.ЕРВЕ.

Експерт вважає, що, перш за все, Україні необхідно створити умови для довгострокової оренди землі. «Термін оренди землі потрібно мати мінімальний – наприклад, 10 років. І штраф треба організувати, якщо випадково і без причини не можна працювати на землі до кінця терміну оренди. І на базі цього, я думаю, розвиватиметься дуже активний ринок оренди землі – нормальний, цивілізований. Це може бути нормальний, дуже активний, ліберальний ринок. Це дуже добре для того, щоб концентрувати фінансові ресурси. Тут це можна. Навіть в контексті сьогоднішнього дня, коли дуже помітно, що фінансові ресурси у світі зменшуються. Це буде дуже привабливий ринок для того, щоб одержати кредит та інвестиції», - сказав Ж.ЕРВЕ.