У Краснодарському краї зафіксовано новий спалах африканської чуми свиней

У Краснодарському краї РФ зафіксовано новий спалах африканської чуми свиней.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного та фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд).

«Дослідження проб патологічного матеріалу, відібраного від свиней, що належали сільськогосподарському виробничому кооперативу «Прапор Леніна» Щербиновського району Краснодарського краю, проведені в Кропоткінській крайовій ветеринарній лабораторії, виявили генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней», - йдеться в повідомленні.

Стосовно кооперативу «Прапор Леніна» Щербиновського району Краснодарського краю і бійні «Кооператив» Абінського району, на якій знаходилися інфіковані свині з цього господарства, вжито обмежувальні заходи, спрямовані на локалізацію інфекції та недопущення подальшого поширення захворювання. До Краснодарського краю направлено співробітників центрального апарату Россільгоспнагляду, підвідомчого Россільгоспнагляду, Федерального центру охорони здоров`я тварин і Всеросійського науково-дослідного інституту ветеринарної вірусології та мікробіології Россільгоспакадемії.