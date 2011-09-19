Аграрні організації просять Президента скасувати експортне мито на зерно

Аграрний союз України і Українська аграрна конфедерація звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням скасувати експортне мито на зернові культури.

Текст звернення має у своєму розпорядженні УНІАН.

У зверненні асоціації висловлюють занепокоєння з приводу можливого подовження дії експортного мита на зерно. «Допускаючи застосування таких заходів як тимчасових, ми вкрай занепокоєні останніми повідомленнями про те, що надзвичайно високий фіскальний тиск при експорті сільськогосподарської продукції може продовжитися на 2012 рік. Йдеться про збереження експортного мита на зернові культури і їх поширення на інші види продукції, зокрема на олійні культури і соняшникову олію», - зазначається у зверненні. Асоціації заявляють, що наслідком такої політики буде втрата експортних ринків через зменшення конкурентоспроможності порівняно з країнами, в яких експорт не оподатковується, зменшення доходів сільськогосподарських товаровиробників, втрата валютних надходжень і погіршення зовнішньоторговельного балансу, а також різке погіршення інвестиційного клімату в галузі.

«Звертаємося до Вас з проханням дати доручення Кабінету міністрів якнайшвидше розробити законопроект про скасування експортного мита на зернові культури і незастосування надалі оподаткування експорту сільськогосподарських культур і соняшникової олії, не передбаченого зобов`язаннями України перед Світовою організацією торгівлі, а також відновлення відшкодування ПДВ при експорті зернових відповідно до режиму, який діє для інших галузей економіки», - зазначається у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 липня ввела мито на експорт зерна. Ставки експортного митного збору затверджені: на пшеницю і суміш пшениці і жита (меслін), полбу – у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менш як 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менш як 20 євро за тонну.

Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року.