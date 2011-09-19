Прибутковість виробництва зерна в Україні знизиться удвічі – УКАБ

За оцінками аналітиків проекту «АгроЕфективність», у 2011 році прибутковість виробників зерна знизиться удвічі порівняно з минулим роком.

Як повідомила УНІАН прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», якщо минулого року прибутковість озимої пшениці становила 19%, то в 2011 році очікується лише 9%. Незважаючи на зростання врожайності, українські виробники зараз одержують лише 120 грн. прибутку на тонні пшениці, тоді як рік тому було майже удвічі більше - 220 грн./т.

Причиною такого зниження аналітики «АгроЕфективності» називають зростання витрат на виробництво зерна. Зокрема, витрати на міндобрива і паливно-мастильні матеріали зросли на 50%, витрати на насіння - на 60%, витрати на заробітну плату - на 32%, витрати на оренду землі - на 20% (порівняно з минулим роком).

Однак це «не найголовніше джерело зниження ефективності», - вважає координатор проекту «АгроЕфективність» Роман СЛАСТЕН. «Зростання витрат на гектар сумарно підвищило собівартість пшениці на 200 грн./т, тоді як держава забирає у аграріїв ще 250-300 грн./т від ціни реалізації у вигляді експортного мита, навіть не беручи до уваги невідшкодування ПДВ при експорті», - заявив він.

Таке становище значно знижує ефективність українського виробника порівняно з фермерами інших країн: за очікуваннями проекту agri benchmark, фермери Франції у 2011 році одержать 300 євро прибутку на 1 га пшениці, тоді як український сільгоспвиробник одержить лише 42 євро/га прибутку.