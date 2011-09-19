Із вересня почався прийом декларацій про наявність цукру у підприємців

Державна сільськогосподарська інспекція України з вересня почала прийом декларацій про наявність цукру у суб`єктів підприємницької діяльності.

Про це УНІАН повідомила прес-служба інспекції.

Нагадаємо, ЗУ “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” передбачене декларування наявності цукру суб`єктами підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову або роздрібну торгівлю цукром.

Функції з проведення декларування наявності цукру покладено на територіальні органи Держсільгоспінспекції. Декларуванню підлягає цукор білий, зокрема кристалічний, пресований й інший цукор масою не менше 1 тонни, сахароза для шампанського і цукрова пудра, без обмеження обсягу.

Визначено, що декларування наявності цукру суб`єктами підприємницької діяльності починається з 1 вересня 2011 року.