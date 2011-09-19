Озимі в Україні посіяно на площі 2 млн. га – 25% від прогнозу

В Україні на 19 вересня озимі культури на зерно посіяно на площі 2 млн. га, що становить 25% від прогнозу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Повідомляється, що пшеницю посіяно на 1,8 млн. га (27%), жито – на 169 тис. га (49%), ячмінь – на 39 тис. га (3%). Озимий ріпак посіяно на площі 853 тис. га, або 90% від прогнозу.

Зазначається, що під посів озимих культур підготовлено 9,3 млн. га (101% від прогнозу).

За розрахунками міністерства, озимі культури під урожай 2012 року прогнозується розмістити на площі 9,2 млн. га, зокрема, озимі зернові культури – 8,3 млн. га, що на 200 тис. га більше проти минулого року. Посів озимого ріпаку передбачається на площі 952 тис. га, що практично на рівні минулого року.

За даними відомства, забезпеченість аграріїв насінням становить 1,8 млн. тонн, або 103% від потреби. За даними Держсільгоспінспекції України, до посівних кондицій доведено 110% прогнозованих обсягів насіння озимих культур. Крім того, з урахуванням перехідних залишків у наявності 398,5 тис. тонн живильних речовин міндобрив, що становить 84% від заявки (474 тис. тонн), або на 19% більше, порівняно з минулим роком.