Уряд збільшує статутний капітал «Украгролізингу» на 88%

Кабінет Міністрів України за рахунок коштів, одержаних від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), збільшує статутний капітал Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» на 88% - до 828,837 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

«Збільшення статутного капіталу компанії здійснюється шляхом проведення додаткового випуску 3 887 609 штук простих іменних акцій у бездокументній формі, номінальною вартістю 100 грн. кожна, загальною номінальною вартістю 388,761 млн. грн.», - йдеться в повідомленні.

Метою додаткової емісії є збільшення статутного капіталу компанії для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу.

Згідно з наданою інформацією, оплата акцій здійснюється за номінальною вартістю в розмірі 100% вартості пакета за рахунок надходжень до Стабілізаційного фонду від цільового розміщення державних цінних паперів. Грошові кошти зараховуються із Стабілізаційного фонду Державного бюджету безпосередньо на рахунок Компанії, відкритий в Державному казначействі України.

У повідомленні вказується, що до розміщення акцій і після додаткової емісії власником 100% «Украгролізингу» залишається держава в особі Кабінету Міністрів України.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створено постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки і устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

НАК «Украгролізинг» у І півріччі 2011 року скоротила чистий збиток в 5,3 раза, порівняно з відповідним періодом 2010 року, - до 4,711 млн. грн.

За вказаний період чистий дохід компанії зменшився на 18,4% і становив 12,608 млн. грн., а валовий прибуток скоротився на 27,7% – до 9,716 млн. грн.