На Тернопільщині за добу згоріло 80 га стерні

На Тернопільщині за добу на двох полях згоріло 80 га стерні. Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, спочатку о 13 годині виникла пожежа в селі Козачки Лановецького району на полі ПСП «Горинь». Внаслідок пожежі вогнем знищено стерню на площі 50 га. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем місцевого жителя.

Пожежу ліквідовано черговим підрозділом Лановецького райвідділу МНС та працівниками ПСП «Горинь».

Того ж дня о 17 годині у селі Пахиня Лановецького району виникла пожежа стерні на полі ПСП «Реан». Внаслідок пожежі вогнем знищено стерню на площі 30 га. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

Пожежу ліквідовано черговими Лановецького райвідділу МНС та працівниками ПСП «Реан».