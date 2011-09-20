У Білорусі знову дорожчають продукти харчування

У Білорусі від сьогодні на 10% додатково підвищені ціни на хліб, хлібобулочні вироби, молоко, кефір, сметану, сир і на 20% - на яловичину і свинину (у тушах і напівтушах).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, рішення про підвищення граничних максимальних відпускних цін на соціально значущі товари міститься в постанові Міністерства економіки Білорусі від 19 вересня 2011 р. №153.

Нагадаємо, раніше ціни на хліб і молочні продукти підвищувалися на 5% на початку вересня.