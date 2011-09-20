На Хмельниччині халатність службовців комунпідприємства призвела до масової загибелі риби

У Хмельницькій області викрито службових осіб одного з комунальних підприємств, які допустили викид до річки Случ стічних вод, що призвело до масової загибелі риби.

Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Внаслідок протиправних дій державі завдано збитки на суму понад 842 тис. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 242 та ч.2 ст. 367 (порушення правил охорони вод й службова недбалість) Кримінального кодексу України.