В Україні немає потреби в створенні аграрного банку – заступник голови комітету ВР

В Україні немає необхідності в створенні аграрного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Києві під час круглого столу «Хто виграє в результаті земельної реформи в Україні», організованого Інститутом Горшеніна, заступник голови комітету ВРУ з питань аграрної політики і земельних відносин Валерій БЕВЗЕНКО.

«Доцільності і необхідності створення якого б там не було земельного банку, аграрного, немає, він не потрібний. У рамках нашої законодавчої земельної реформи не передбачається створення ніяких земельних банків», - заявив В.БЕВЗЕНКО.

На його думку, земельний банк – «це не панацея від проблем», і він створить значні суперечності з чинним в Україні законом «Про банки і банківську діяльність». Крім того, він підкреслив, що в Європі немає аналогів такого банку. На його думку, будь-який банк України здатний давати під заставу землі необхідні кредити.

З ним згоден радник правління з питань сільського господарства банку Credit Agricole Bank Жан-Жак ЕРВЕ. «Треба працювати з банками, які тут працюють, які можуть оформляти кредити фермерам», - вважає Ж.Ж.ЕРВЕ.

При цьому голова Асоціації «Союз бірж України» Борис БЕРНШТЕЙН вважає, що Україна потребує окремого земельного банку, «куди мають бути введені всі державні кошти, щоб вони могли фінансувати сільське господарство через цей банк, а не видаватися хто кращий, хто гірший».

«Не треба створювати спеціальні банки, вигадувати якісь додаткові надбудови для того, щоб вони правильно розподіляли гроші, що повинні доходити до селян, – для цього є міністерство аграрної політики, котре й вирішить ці питання», - підкреслив у свою чергу В.БЕВЗЕНКО.