Гречка пішла в круте піке. Чи надовго?

Гречка піднесла черговий ціновий сюрприз подолянам. Якщо на початку літа вартість крупи з неймовірною швидкістю злетіла “до небес” - від 19 до 21 гривні за кілограм, то в другій декаді вересня вона здійснила круте піке, впавши до 11 грн./кг. За амплітудою коливання ребристих зерен уважно стежили мешканці краю, котрі миттєво, після здешевлення, ринули до продуктових магазинів.

Пожвавлення відбулося й серед продавців, які нарешті зможуть продати бодай декілька кілограмів “дефіцитного” товару.

Піонером у встановленні низьких цін на гречану крупу став центральний продуктовий ринок Хмельницького. Тамтешні продавці зізнаються, що змінити цінники їх змусили начебто “вищі сили”. Ходять чутки, що для цього явища був задіяний адмінресурс. “Я торгувала у суботу. Тоді ціна на гречку з 21 грн./кг знизилася до 14 грн./кг”, - згадує продавець Ірина. - Вийшовши у понеділок після вихідного дня мусила поставити новий цінник - 11 грн./кг”.

А з продавцем Віктором стався справжній курйоз. Повернувшись із двохтижневої відпустки на робоче місце він був змушений “опустити” вартість старих запасів гречки з 21 грн./кг до 11 грн./кг. “Я свідомо пішов на збитки. Адже конкурувати з нинішніми цінами не можливо”, - наголошує він, і додає, що для найактивніших покупців приготував спецпрозицію: відпускати крупу по 10 грн./кг.

Цінова ейфорія, що виникла на продринку, може повторно запустити інфляційний маятник. Адже поки триває збір урожаю і не стабілізувалася ціна, а попит, як бачимо, перевищує пропозицію, слід чекати незначних коригувань у бік підвищення цін на крупу, тепер вже від продавців.

Зворотний бік медалі зовсім плачевний. Цього року під час дефіциту на гречану крупу представники обласної влади наполегливого рекомендували аграріям збільшити посіви цієї культури. Сівачі дослухались і засіяли додатково 6 тисяч гектарів. Відповідно, чи не головним стимулом для них слугувала цінова ситуація на ринку. Суттєвий доважок до загальнообласного казана надали Ярмолинецький та Дунаєвецький райони, де засіяно четверту частину всіх площ гречкою. Коли ж настав час збору урожаю, аграрії потрапили у патове становище: або майже задарма віддати гречку до Аграрного фонду, що платить по 6 гривень за кілограм, або пустити її на реалізацію за 10-11 гривень. “Ми пішли назустріч побажанням уряду збільшити посіви гречки, розраховуючи на адекватну ціну зібраного урожаю. Як результат - моє підприємство вийшло в мінус”, - б’є на сполох керівник фермерського господарства “Пролісок” (Хмельницький район) Віктор Тіней.

За його словами, на гектар посіву гречки витратив 6,7 тис. грн, а продав вирощений вал за 2,8 тис. грн. “Мій збиток становить 3,9 тис. грн. За таких умов я відмовляюся сіяти гречку наступного року, бо не бачу перспектив. Об’єктивна ціна гречаної крупи має бути 15-17 грн./кг”, - переконаний фермер.

Натомість керівництво Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації зберігає гробовий спокій. “Цінова ситуація з гречаною крупою в області стабільна. Насамперед, це пов’язано зі збільшенням посівних площ на 6 тис. гектарів до 34,4 тис. га порівняно з минулим роком. Можу констатувати, що гречки нового урожаю є в достатній кількості, аби реалізовувати у супермаркетах та магазинах”, - заявляє начальник управління Олег Стрілецький.

Аргумент Олега Володимировича досить простий: гречана крупа не є тією культурою, на яку у населення спостерігається продовольче загострення. У господарстві вистачить 5-6 кг цього товару, щоб приготувати відповідні страви. “Ми рекомендуємо роздрібній торгівлі продавати гречку в діапазоні 11-15 грн./кг. І розраховуємо, що затрати товаровиробника (починаючи від внесення мінеральних добрив і закінчуючи збиранням культури) будуть закладені у нову ціну гречки. Крім того, собівартість виробництва кілограма гречки становить 9 грн./кг”, - ратує куратор сільськогосподарської галузі краю.

На думку В.Тінея, який, до речі, на гречці з’їв зуби (захистив кандидатську дисертацію), хибно вважати, що за рахунок додаткових посівів збільшилось виробництво гречки. “Справді, у фізичній вазі гречки достатньо, але у заліковій спостерігатиметься дефіцит. Тому що велика рефакція тобто відхід культури під час очистки - приблизно 40-50%”, - пояснив аграрій.

Віталій Тараненко (УНІАН)