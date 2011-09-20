Уряд підписав меморандум про стабілізацію цін із виробниками та продавцями продуктів

Кабінет міністрів України, представники виробників продовольчих товарів і підприємств мережевої роздрібної торгівлі підписали Меморандум про необхідність стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, він підписав цей документ від уряду.

За словами А.КЛЮЄВА, виробники зобов`язуються не допускати необгрунтованого зростання оптових цін на соціально вагомі продовольчі товари.

Йдеться про пшеничне борошно вищого гатунку, хліб простої рецептури, гречану, пшоняну, вівсяну, горохову і рисову крупи, макаронні виробах другого класу, яловичину і свинину (окрім безкісткового м`яса), м`ясі птиці (тушки бройлерів 1-ої категорії), варені ковбасні виробах (окрім вищого гатунку), молоко коров`яче (вміст жиру до 2,5% включно), сир кисломолочний (до 9% включно), масло вершкове (до 72,5% включно), спреди, яйцях курячі С1 (в упаковці 30 штук), цукор, олію соняшникову рафіновану.

За словами А.КЛЮЄВА, виробники зобов`язуються встановлювати на ці продовольчі товари рентабельність не вище 12% власної відпускної для опту ціни. Вони також беруть зобов`язання не допускати скорочення обсягів асортименту цих товарів і укладати прямі договори із суб`єктами роздрібної торгівлі.

У свою чергу представники мережевої роздрібної торгівлі, згідно з документом, зобов`язалися встановлювати на перелічені товари торгову націнку не вище 10% ціни виробника-постачальника без урахування витрат на їх транспортування в міжміському сполученні. Роздрібні мережі також зобов`язалися забезпечити гарантовану наявність цих соціально вагомих товарів у своїх торгових закладах, не застосовувати для них системи платежів, різні бонуси та інші надбавки за наявністю на полицях.

А.КЛЮЄВ заявив, що в свою чергу Кабінет міністрів узяв на себе зобов`язання і надалі залучати представників виробників і торгових мереж до підготовки урядових рішень щодо регулювання ринків продовольства і торгових відносин. Як приклад він повідомив, що законопроект «Про внутрішню торгівлю», який планується прийняти у Верховній Раді України, був доопрацьований в плідній співпраці з усіма учасниками ринку.

За словами А.КЛЮЄВА, уряд має намір максимально сприяти виділенню місцевими органами влади ділянок під будівництво об`єктів мережевої і фірмової торгівлі виробників продовольчих товарів і підприємств торгівлі, що підписали цей Меморандум.

Перший віце-прем`єр-міністр також підкреслив, що Кабмін зацікавлений в ефективному розвитку як фірмових магазинів, де вітчизняні виробники зможуть безпосередньо торгувати власною продукцією, так і звичайних універсальних торгових мереж.

Уряд також сприятиме технічному переоснащенню вітчизняних виробництв шляхом включення енергозберігаючого устаткування для підприємств харчової і переробної промисловості в перелік енергозберігаючих матеріалів, обладнання і комплектуючих, які звільняються від ввізного мита, та операції із ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування на додану вартість.

А.КЛЮЄВ заявив, що уряд контролюватиме виконання меморандуму, проте підкреслив, що тільки цивілізована співпраця влади з учасниками ринку дасть змогу створити прозорі умови його функціонування, вигідні і споживачам, і продавцям, і виробникам.

Від виробників продовольчих товарів документ підписали представники Агрохолдингу "Авангард", Групи компаній "Кернел", корпорації "Миронівський хлібопродукт", Компанії "Бунге", ПАТ "Хліб Києва", ПАТ "Хмельницька маслосирбаза", ТОВ "Комплекс Агромарс", ТОВ "М`ясокомбінат "Ятрань", ТОВ фірма "Астарта - Київ".

Від суб`єктів мережевої роздрібної торгівлі меморандум підтримали представники ТОВ "Бінат", ПАТ "Фуршет", ТОВ "Метро Кеш енд Керрі Україна", ТОВ "ЕКО", ТОВ "Адвентіс", ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет» та інші компанії.

Під документом також поставили свої підписи представники громадських професійних організацій: Об`єднання підприємств хлібопекарської промисловості "Укрхлібпром", Асоціації "Спілка птахівників України", Національної асоціації молочників України "Укрмолпром", Спілка молочних підприємств України, Національної асоціації виробників м`яса і м`ясопродуктів України "Укр’ясо", Української асоціації виробництва м`яса на промисловій основі "Тваринпром", Асоціації свинарів України, Української торговельно-промислової конфедерації, Української торгової асоціації, Торговельно-промислової спілки України, Всеукраїнської асоціації пекарів, Асоціації "Укроліяпром", Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор".

За словами першого віце-прем`єра, документ є відкритим, і до нього можуть приєднатися в будь-який момент усі бажаючі учасники ринку, які не встигли взяти участь у церемонії підписання.