Виробництво екологічно чистих продуктів харчування стимулюватиметься - Янукович

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна планує стимулювати виробництво екологічно чистих продуктів харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав у своєму виступі на засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними у Нью-Йорку.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна в найближчому майбутньому збільшить поставки екологічно чистих продуктів харчування за доступною ціною на міжнародні ринки.

«У нас є для цього великий потенціал. Таким буде внесок України у покращення якості харчування у світі», - наголосив Президент.