Виробництво екологічно чистих продуктів харчування стимулюватиметься - Янукович
08:58, 21 вересня 2011Агро
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Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна планує стимулювати виробництво екологічно чистих продуктів харчування.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав у своєму виступі на засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними у Нью-Йорку.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна в найближчому майбутньому збільшить поставки екологічно чистих продуктів харчування за доступною ціною на міжнародні ринки.
«У нас є для цього великий потенціал. Таким буде внесок України у покращення якості харчування у світі», - наголосив Президент.
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