У Білорусі експорт сільгосппродукції має досягти 4 млрд. доларів - Лукашенко

Мінськ. У Білорусі обсяг експорту сільськогосподарської продукції має досягти рівня 4 млрд. доларів в рік.

Як повідомляє прес-служба Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, таке завдання він поставив на нараді з актуальних питань сільськогосподарської галузі.

Виступаючи перед учасниками наради, О.ЛУКАШЕНКО відзначив, що експорт залишається важливою дохідною статтею сільського господарства і переробної промисловості.

«Те, що сільськогосподарське виробництво може бути дохідним, рентабельним при створенні ефективного виробництва, ми в цьому переконалися. Більш того, сільське господарство вносить вагомий внесок у вирішення головного завдання - надходження валюти в країну», - відзначив глава держави.

При цьому О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що в колишніх обсягах сільське господарство дотуватися державою не буде.

«Все, що ми запланували, ми кров з носа повинні зробити, але за менші гроші, тому що таких грошей, як раніше, вже не буде», - сказав Президент Білорусі.

На його думку, скрізь необхідний господарський підхід.

Довідка УНІАН. За сім місяців нинішнього року Білорусь експортувала сільгосппродукції більш ніж на 2,5 млрд. дол., що майже на третину більше торішнього.